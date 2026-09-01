Le baiser du Boss / L'épreuve d'une chirurgienne

Le baiser du boss, JC Harroway Pour son premier jour au City Hospital de Londres, Darcy espère faire bonne impression sur son chef, le Dr Joe Austin. Hélas, ce dieu de la chirurgie se révèle hostile à son égard, comme s'il doutait de ses qualités de médecin. Qu'à cela ne tienne, Darcy est résolue à lui montrer la professionnelle accomplie qu'elle est. Et, pour cela, à ignorer l'élan de désir qui la pousse bien malgré elle vers cet homme insupportable... L'épreuve d'une chirurgienne, Amber McKenzie Kate est bouleversée. Sa brillante carrière de chirurgienne, dont elle est si fière, est en péril. Et le seul qui puisse l'aider aujourd'hui est l'avocat qu'on lui a commis d'office... et qui n'est autre que Matt McKayne, l'homme qui lui a brisé le coeur dix ans plus tôt ! Le revoir ne fera que rouvrir une plaie à peine cicatrisée, Kate le sait, mais elle n'a pas le choix : elle va devoir faire confiance à Matt... Romans réédités