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#Roman francophone

Le baiser du Boss / L'épreuve d'une chirurgienne

JC Harroway, Amber McKenzie

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Le baiser du boss, JC Harroway Pour son premier jour au City Hospital de Londres, Darcy espère faire bonne impression sur son chef, le Dr Joe Austin. Hélas, ce dieu de la chirurgie se révèle hostile à son égard, comme s'il doutait de ses qualités de médecin. Qu'à cela ne tienne, Darcy est résolue à lui montrer la professionnelle accomplie qu'elle est. Et, pour cela, à ignorer l'élan de désir qui la pousse bien malgré elle vers cet homme insupportable... L'épreuve d'une chirurgienne, Amber McKenzie Kate est bouleversée. Sa brillante carrière de chirurgienne, dont elle est si fière, est en péril. Et le seul qui puisse l'aider aujourd'hui est l'avocat qu'on lui a commis d'office... et qui n'est autre que Matt McKayne, l'homme qui lui a brisé le coeur dix ans plus tôt ! Le revoir ne fera que rouvrir une plaie à peine cicatrisée, Kate le sait, mais elle n'a pas le choix : elle va devoir faire confiance à Matt... Romans réédités

Par JC Harroway, Amber McKenzie
Chez Harlequin

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Auteur

JC Harroway, Amber McKenzie

Editeur

Harlequin

Genre

Littérature française

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Le baiser du Boss / L'épreuve d'une chirurgienne

JC Harroway, Amber McKenzie

Paru le 01/09/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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Scannez le code barre 9782280534093
9782280534093
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