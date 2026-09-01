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#Roman francophone

Un lord pour protecteur

Sarah Mallory

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Angleterre, XIXe siècle Convaincu de ne jamais être capable de faire le deuil de sa fiancée tragiquement disparue, Rufus a tiré un trait sur le mariage et, surtout, l'amour. Pourtant, lorsqu'il est témoin de l'agression d'une innocente lady dans une auberge malfamée, son sens de l'honneur le pousse non seulement à porter secours à la jeune femme, mais aussi à lui proposer une union de convenance afin de sauver sa réputation. Une proposition qui, il le sait, lui fera prendre le risque de tomber réellement amoureux de sa nouvelle promise, la douce Serena, qui pose déjà sur lui un regard empreint de reconnaissance et de désir... Roman réédité

Par Sarah Mallory
Chez Harlequin

|

Auteur

Sarah Mallory

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

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Un lord pour protecteur

Sarah Mallory

Paru le 01/09/2026

320 pages

Harlequin

7,90 €

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