Un lord pour protecteur

Angleterre, XIXe siècle Convaincu de ne jamais être capable de faire le deuil de sa fiancée tragiquement disparue, Rufus a tiré un trait sur le mariage et, surtout, l'amour. Pourtant, lorsqu'il est témoin de l'agression d'une innocente lady dans une auberge malfamée, son sens de l'honneur le pousse non seulement à porter secours à la jeune femme, mais aussi à lui proposer une union de convenance afin de sauver sa réputation. Une proposition qui, il le sait, lui fera prendre le risque de tomber réellement amoureux de sa nouvelle promise, la douce Serena, qui pose déjà sur lui un regard empreint de reconnaissance et de désir... Roman réédité