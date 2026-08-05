X-Men - Shadows of Tomorrow Tome 3 . Edition collector

Crises en cascade pour les X-Men, qui se retrouvent dispersés aux quatre coins du globe ! Alpha Flight et le Département H ont-ils trouvé un moyen de tuer Wolverine ? Les X-Men se voient confrontés aux limites de leur propre imagination. Dani Moonstar s'élance dans ses propres aventures, Cable confronte Hellverine à ses tentations démoniaques, et Malicia règle ses comptes avec Mystique. A ne pas manquer dans ce nouveau volume de l'anthologie mutante bimensuelle : un épisode spécial écrit et illustré par Ryan Stegman (King in Black) ! Sans oublier une nouvelle série consacrée à Moonstar, membre appréciée des Nouveaux Mutants, et bien sûr la continuation des séries entamées dans les deux premiers tomes !