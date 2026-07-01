"A la frontière du roman, du journal intime et de la confession littéraire, ce texte contemporain capte ce que beaucoup taisent : la fragilité masculine, le besoin d'absolu, l'usure du désir, les traces que les amours laissent en nous longtemps après leur disparition. Un livre intense, sensible et profondément humain, qui parle moins de la fin de l'amour que de ce qu'il continue à brûler en chacun de nous. Tout commence par une boîte oubliée au fond d'un grenier. A l'intérieur : les lettres d'un père disparu, adressées à Christine, femme mariée devenue passion fulgurante, obsession amoureuse et blessure ouverte. Puis viennent Dominique, Viviane et d'autres encore, présences lumineuses ou fuyantes autour desquelles l'auteur tente inlassablement de construire un amour total, physique et spirituel, toujours menacé par le doute, l'absence ou le silence. De confidences en éclats intimes, Amours et Désamours traverse les vertiges du désir, l'attente, la jalousie, la passion physique, l'usure du couple et cette question lancinante : comment continuer à aimer quand le manque, la peur et le temps s'invitent entre deux êtres ? Chaque page semble écrite au bord du vide, dans une urgence profondément humaine. Comme un Cri" .