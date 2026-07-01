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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Amours et désamours

Alain Marc

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"A la frontière du roman, du journal intime et de la confession littéraire, ce texte contemporain capte ce que beaucoup taisent : la fragilité masculine, le besoin d'absolu, l'usure du désir, les traces que les amours laissent en nous longtemps après leur disparition. Un livre intense, sensible et profondément humain, qui parle moins de la fin de l'amour que de ce qu'il continue à brûler en chacun de nous. Tout commence par une boîte oubliée au fond d'un grenier. A l'intérieur : les lettres d'un père disparu, adressées à Christine, femme mariée devenue passion fulgurante, obsession amoureuse et blessure ouverte. Puis viennent Dominique, Viviane et d'autres encore, présences lumineuses ou fuyantes autour desquelles l'auteur tente inlassablement de construire un amour total, physique et spirituel, toujours menacé par le doute, l'absence ou le silence. De confidences en éclats intimes, Amours et Désamours traverse les vertiges du désir, l'attente, la jalousie, la passion physique, l'usure du couple et cette question lancinante : comment continuer à aimer quand le manque, la peur et le temps s'invitent entre deux êtres ? Chaque page semble écrite au bord du vide, dans une urgence profondément humaine. Comme un Cri" .

Par Alain Marc
Chez Editions Douro

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Auteur

Alain Marc

Editeur

Editions Douro

Genre

Littérature française

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Amours et désamours

Alain Marc

Paru le 01/07/2026

118 pages

Editions Douro

17,00 €

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Scannez le code barre 9782384066551
9782384066551
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