Kore Kaite Shine Tome 8

L'été sera chaud à Kôchi ! Des lycéens talentueux venus du monde entier se réunissent pour participer au Manga Kôshien. Toute la communauté des passionnés de dessin se retrouve pour échanger autour de cet art. Ames contre âmes, manga contre manga... que le meilleur gagne ! Kore Kaite Shine est un manga qui a déjà beaucoup fait parler de lui. Lauréat du prestigieux prix Manga Taishô en 2023, son auteur Toyoda Minoru raconte avec brio le parcours d'adolescentes désireuses de se faire une place dans le monde du manga. Débordant de joie, de passion et d'enseignement sur ce métier épanouissant mais exigeant, cette oeuvre offre une autre vision de cet univers qui captive tant de lecteurs depuis de nombreuses années. Et bien que Toyoda Minoru soit un vétéran, Kore Kaite Shine est sa première oeuvre publiée en France. Et quelle découverte ! Ce titre est une excellente vitrine du talent de cet artiste en matière d'écriture et de créativité.