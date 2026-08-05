Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Mission mythologie

Lilas Nord, Mehdi Doigts

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Aujourd'hui, tu vas à la mer avec ta classe ! Mais avant, le maître répète toutes les règles à respecter. Et comme on est en plein hiver, il insiste sur la règle n°772 : "On ne va pas faire trempette ! " . Alors, toute la classe reste bien sagement sur la plage à et ramasser des coquillages. Sauf le maître, qui met les pieds dans l'eau pour battre son record de ricochets. Dès que son galet disparait dans la mer, une vague immense l'emporte. Tu sais ce qui se passe quand un maître ne respecte pas ses propres règles ? Ca créée des perturbations spatio-temporelles. C'est-à-dire que ça met un gros bazar dans la réalité. Et qui est-ce qui doit tout remettre en ordre ? Eh bien, c'est toi, qu'est-ce que tu crois ? Mais ne t'inquiète pas, on a prévu une combinaison spéciale. Allez, à toi de jouer et de plonger dans un univers loufoque et déjanté où tu en apprendras plus sur ton thème préféré : la mythologie !

Par Lilas Nord, Mehdi Doigts
Chez Hatier

|

Auteur

Lilas Nord, Mehdi Doigts

Editeur

Hatier

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mission mythologie par Lilas Nord, Mehdi Doigts

Commenter ce livre

 

Mission mythologie

Lilas Nord, Mehdi Doigts

Paru le 05/08/2026

48 pages

Hatier

6,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401120051
9782401120051
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend Prix littéraire Le Monde 2026 : les dix romans en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.