Mission mythologie

Aujourd'hui, tu vas à la mer avec ta classe ! Mais avant, le maître répète toutes les règles à respecter. Et comme on est en plein hiver, il insiste sur la règle n°772 : "On ne va pas faire trempette ! " . Alors, toute la classe reste bien sagement sur la plage à et ramasser des coquillages. Sauf le maître, qui met les pieds dans l'eau pour battre son record de ricochets. Dès que son galet disparait dans la mer, une vague immense l'emporte. Tu sais ce qui se passe quand un maître ne respecte pas ses propres règles ? Ca créée des perturbations spatio-temporelles. C'est-à-dire que ça met un gros bazar dans la réalité. Et qui est-ce qui doit tout remettre en ordre ? Eh bien, c'est toi, qu'est-ce que tu crois ? Mais ne t'inquiète pas, on a prévu une combinaison spéciale. Allez, à toi de jouer et de plonger dans un univers loufoque et déjanté où tu en apprendras plus sur ton thème préféré : la mythologie !