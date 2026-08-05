Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Les Arts Dessinés n°35

Jean-Paul Goude

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le magazine dédié au dessin et aux arts graphiques ! Le dessin et sa maîtrise sont à base de nombreuses activités professionnelles : dessinateurs de presse, illustrateurs, auteurs de BD bien évidemment mais aussi peintres, architectes, designers, couturiers, décorateurs, ou encore graphistes, concepteurs de jeux vidéo... Les Arts dessinés ouvrent leurs pages à tous celles et ceux pour qui cet art est incontournable dans leur vie artistique et professionnelle et qui, au fil de leur activité, sont devenus passionnés par le dessin, quel que soit sa forme. Au sommaire dans ce numéro 35 : Jean-Paul Goude, Baru, Bertrand Belin, Annabelle Buxton, Hector de la Valle, Philippe Dumas, Gyo Fukikawa, Emily Gravett, Jim Henson, Kent, Victor Koulbak... et toute l'actualité du dessin et des arts graphiques.

Par Jean-Paul Goude
Chez Caurette Editions

|

Auteur

Jean-Paul Goude

Editeur

Caurette Editions

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Arts Dessinés n°35 par Jean-Paul Goude

Commenter ce livre

 

Les Arts Dessinés n°35

Jean-Paul Goude

Paru le 19/08/2026

164 pages

Caurette Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382892091
9782382892091
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend Prix littéraire Le Monde 2026 : les dix romans en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.