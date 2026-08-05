Les Arts Dessinés n°35

Le magazine dédié au dessin et aux arts graphiques ! Le dessin et sa maîtrise sont à base de nombreuses activités professionnelles : dessinateurs de presse, illustrateurs, auteurs de BD bien évidemment mais aussi peintres, architectes, designers, couturiers, décorateurs, ou encore graphistes, concepteurs de jeux vidéo... Les Arts dessinés ouvrent leurs pages à tous celles et ceux pour qui cet art est incontournable dans leur vie artistique et professionnelle et qui, au fil de leur activité, sont devenus passionnés par le dessin, quel que soit sa forme. Au sommaire dans ce numéro 35 : Jean-Paul Goude, Baru, Bertrand Belin, Annabelle Buxton, Hector de la Valle, Philippe Dumas, Gyo Fukikawa, Emily Gravett, Jim Henson, Kent, Victor Koulbak... et toute l'actualité du dessin et des arts graphiques.