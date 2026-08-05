Les Mosaïques Nature vous offrent l'essentiel en 128 pages : 1 guide des espèces et 1 carnet de terrain personnaliséEnrichi de conseils et d'informations pratiques pour voir les espèces, apprendre à les reconnaître, les dessiner, les photographier... , ce carnet accueillera vos propres observations, vous permettant ainsi de garder une trace de vos sorties nature, de transmettre vos données les plus intéressantes, et de progresser plus rapidement. Les Mosaïques Nature : les compagnons idéaux de toutes vos balades. Un guide présentant 80 espèces, avec pour chacune : - un texte comportant description, régime alimentaire, comportement, reproduction... - une fiche "technique" mentionnant nom scientifique, famille zoologique, dimensions, fréquence, habitats principaux, étages altitudinaux, période de visibilité, statut de protection - une photographie en couleurs - un dessin au trait Recherche facile grâce à des onglets de couleur Un carnet de terrain comprenant : - comment observer et identifier les insectes - comment photographier et "? croquer ? " les insectes - un calendrier d'observation des insectes en montagne - un carnet d'observation des insectes en montagne