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Les âges d'or de Mickey Tome 3

Disney

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3 grandes collections pour 3 grands personnages ! Né sous la plume de Walt Disney en 1928, Mickey est immédiatement devenu la souris la plus populaire du monde ! Véritable emblème, Mickey est le héros qui a bercé l'enfance de générations de lecteurs. Depuis près d'un siècle, il connaît des aventures entouré d'une bande de compagnons (Minnie, Pluto, Dingo, Horace, Clarabelle, l'inspecteur Finot, Iga Biva...) et déjoue les scénarios de méchants emblématiques tels que Pat Hibulaire ou le Fantôme Noir. Présentée dans une fabrication soignée de 200 pages, la collection des Ages d'or de Mickey rassemble les récits incontournables de la souris à la culotte rouge sous les pinceaux des plus grands artistes Disney parmi lesquels : Ignasi Calvet Esteban, Giorgio Cavazzano, Cesar Ferioli, Floyd Gottfredson, Paul Murry, Romano Scarpa, Bill Wright...

Par Disney
Chez Glénat

|

Auteur

Disney

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

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Les âges d'or de Mickey Tome 3

Disney

Paru le 19/08/2026

216 pages

Glénat

19,00 €

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Scannez le code barre 9782344075203
9782344075203
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