Quincy pour la vie - appellation d'origine collective

L'AOC Quincy est la première des AOC du Centre-Loire à fêter ses 90 ans. Reconnue par le décret du 6 août 1936, elle concrétisait une longue tradition viticole et la bonne acclimatation du cépage sauvignon sur les sols de deux communes, Quincy et Brinay. Elle prouvait également que la mobilisation d'une poignée de vignerons du Cher et leurs relais à l'échelle nationale pouvait s'avérer très efficace pour valoriser un terroir d'à peine 200 hectares. Ce livre relate la longue histoire des vins et des vignerons de Quincy, depuis l'époque des Bituriges jusqu'à nos jours. Après quelques siècles d'intégration dans un vignoble berrichon en majeure partie réservéà la consommation courante, c'est au XIXème siècle que Quincy devient une place forte et festive du vin. Après le phylloxéra, elle s'oriente définitivement vers la production de vins blancs issus du " Sauvignon de Quincy " et se fraie une place à côté des crus de Chavignol et de Sancerre sur les tables parisiennes. L'AOC Quincy est l