Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film La Belle et la Bête. Dès 2 ans. L'histoire : Belle est une jeune femme passionnée, rêvant d'aventures. Un jour, son père se retrouve prisonnier d'un monstre, vivant dans un château enchanté. Pour le délivrer, Belle prend sa place et sacrifie sa liberté. Alors qu'elle pensait vivre avec un être terrifiant, Belle découvre peu à peu la beauté intérieure de la Bête...