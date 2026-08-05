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12 histoires spécial Chiens et chats

Disney

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12 histoires à lire et à relire avec votre enfant pour plonger dans l'univers fantastique des animaux Disney et Pixar ! Avec ce recueil de 12 histoires, partez à l'aventure avec votre enfant et partagez avec lui un moment de lecture plaisir en compagnie de vos personnages préférés. Dès 4 ans (lecture accompagnée). Dès 7 ans (lecture autonome). Contient les histoires : - Les 101 Dalmatiens : Détective Lucky - Les Aristochats : L'histoire du film - La Belle et le Clochard : Mission baby-sitting - Là-Haut : A la belle étoile - Cendrillon : Le Chat-astrophe ! - Coco : L'histoire de Dante - Toy Story 4 : Officier McDimples au rapport ! - Pinocchio : Le Noël de Figaro - Minnie : Une balade au parc - Lilo et Stitch : Bon chien ! - Les Aristochats : Le spectacle des grands talents - La Belle et le Clochard : Scamp, le héros

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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12 histoires spécial Chiens et chats

Disney

Paru le 05/08/2026

224 pages

Hachette

12,90 €

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Scannez le code barre 9782017376118
9782017376118
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