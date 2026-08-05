David Copperfield est jeté trop tôt dans les épreuves du monde. Orphelin de père, maltraité par un beau-père brutal, il doit quitter l'innocence de son enfance pour affronter la misère des pensionnats, l'exploitation dans une manufacture et les humiliations d'une société où les plus faibles ne sont pas épargnés. Mais, sur sa route, il rencontre aussi des êtres qui lui offrent soutien et affection et qui forgent en lui la force de se relever. Sur fond de réalisme social, Dickens mêle une part de sa propre histoire : lui aussi a connu le travail à l'usine, la pauvreté, l'injustice faite aux enfants. De cette expérience douloureuse naît un roman où l'humour, la tendresse et l'indignation composent un tableau saisissant de l'Angleterre victorienne. Publié en 1850, David Copperfield a été un immense succès et demeure l'oeuvre la plus personnelle de Dickens, celle dont il disait qu'elle était " son enfant préféré " .