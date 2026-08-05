Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

David Copperfield

Charles Dickens

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
David Copperfield est jeté trop tôt dans les épreuves du monde. Orphelin de père, maltraité par un beau-père brutal, il doit quitter l'innocence de son enfance pour affronter la misère des pensionnats, l'exploitation dans une manufacture et les humiliations d'une société où les plus faibles ne sont pas épargnés. Mais, sur sa route, il rencontre aussi des êtres qui lui offrent soutien et affection et qui forgent en lui la force de se relever. Sur fond de réalisme social, Dickens mêle une part de sa propre histoire : lui aussi a connu le travail à l'usine, la pauvreté, l'injustice faite aux enfants. De cette expérience douloureuse naît un roman où l'humour, la tendresse et l'indignation composent un tableau saisissant de l'Angleterre victorienne. Publié en 1850, David Copperfield a été un immense succès et demeure l'oeuvre la plus personnelle de Dickens, celle dont il disait qu'elle était " son enfant préféré " .

Par Charles Dickens
Chez Hachette

|

Auteur

Charles Dickens

Editeur

Hachette

Genre

Collège

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Nouveautés, actualités : les livres et romans de David Foenkinos

Retrouver tous les articles sur David Copperfield par Charles Dickens

Commenter ce livre

 

David Copperfield

Charles Dickens trad. P. Lorrain

Paru le 05/08/2026

384 pages

Hachette

6,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017351801
9782017351801
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend Prix littéraire Le Monde 2026 : les dix romans en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.