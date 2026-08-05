Il était une fois Tome 2

Elle l'a détruit. Il n'a rien pardonné. Sa vengeance pourrait tout brûler... même ce qu'il reste de leur histoire. Wolfe et Aurora ont grandi ensemble, inséparables, convaincus qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ce temps est révolu. Elle l'a ruiné, et avec elle se sont envolées toutes ses illusions sur les fins heureuses. Deux ans plus tard, après une trahison et des mois passés à essayer de se reconstruire, Wolfe entre enfin à l'université, bien décidé à laisser derrière lui les malheurs du lycée. Mais le destin est joueur. Sur le campus, il ne cesse de croiser Aurora, celle qu'il hait aussi fort qu'il l'a aimée. Aux yeux de tous, leur histoire est terminée. Dans l'ombre, Wolfe est prêt à tout pour lui rendre la monnaie de sa pièce, et à se servir des soirées d'intégration de sa fraternité pour obtenir la seule chose pour laquelle son coeur bat encore : sa vengeance.