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Panorama des espaces maritimes et océaniques du XXe au XXIe siecle

Maurice Immelé

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Les mers et les océans couvrent 71 % de la surface du globe et supportent l'essentiel des échanges mondiaux, cet espace bleu s'impose comme les nouveaux centres de gravité de la puissance des Etats. Dans cet ouvrage ambitieux et rigoureusement documenté, Maurice Immelé nous propose une lecture globale et accessible des grandes mutations maritimes contemporaines. A la croisée de la géographie, de la géopolitique, de la géostratégie et de la géoéconomie, l'auteur décrypte les enjeux majeurs qui façonnent notre monde : routes commerciales, rivalités entre puissances, exploitation des ressources, révolution des câbles sous-marins, conquête des abysses, défis climatiques... De l'Indo-Pacifique aux pôles, des détroits stratégiques aux fonds marins, des conflits navals émergents aux promesses de l'économie bleue, cet ouvrage de référence met en lumière un espace maritime mondial en pleine recomposition, à la fois vital, convoité et fragilisé. A travers une approche claire, structurée et nourrie de nombreuses analyses, d'exemples concrets et illustrés (cartes et photos d'illustration), cet ouvrage unique offre les clés essentielles pour comprendre les équilibres et les enjeux économiques du XXIe siècle. Un ouvrage de référence indispensable pour : - les lycéens (HGGSP), étudiants ou candidats aux concours (Sciences Po...), - les chercheurs et enseignants, - les décideurs et passionnés de géopolitique, - et toute personne cherchant un éclairage sur le monde... Comprendre les océans, c'est comprendre le monde !

Par Maurice Immelé
Chez Césura

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Auteur

Maurice Immelé

Editeur

Césura

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

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Panorama des espaces maritimes et océaniques du XXe au XXIe siecle

Maurice Immelé

Paru le 25/06/2026

360 pages

Césura

29,00 €

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