Caroline en Europe

Cette année, pour les vacances, Caroline, qui connaît bien la France, a décidé de voyager avec ses petits amis pour découvrir de nouveaux pays. En route pour le Luxembourg, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie ! Cet album reprend à l'identique l'édition originale crée en 1960, date à laquelle l'Europe ne comptait que six pays ! Une nouvelle édition de la série Caroline, ce grand classique de la littérature jeunesse. Nostalgie de l'enfance ou découverte d'une héroïne intemporelle, profitez de ce bel album au grand format avec les magnifiques illustrations de Pierre Probst.