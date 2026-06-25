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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Les Aventuriers du transmonde

David Simon, Maxime Camus

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Une rentrée de CM2 comme les autres... enfin, c'est ce que Théo, Marie-Capucine et Louis croyaient. Mais lorsqu'un étrange flash les traverse en pleine lecture, les trois amis sont propulsés au coeur du Paris du XVIIe siècle. Théo devient mousquetaire sous les ordres du capitaine d'Artagnan, Marie-Capucine se retrouve à la cour auprès de la redoutable Montespan, et Louis découvre les coulisses d'un théâtre rempli de machines et de secrets. Pour comprendre ce qui leur arrive - et empêcher un complot menaçant le roi - ils n'ont plus qu'un choix : dépasser leurs disputes, unir leurs forces... et devenir une véritable équipe.

Par David Simon, Maxime Camus
Chez Millenium Editions

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Auteur

David Simon, Maxime Camus

Editeur

Millenium Editions

Genre

Suspense

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Les Aventuriers du transmonde

David Simon, Maxime Camus

Paru le 25/06/2026

194 pages

Millenium Editions

14,20 €

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