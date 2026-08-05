Le secret des Kinra

Dans ce roman : amour, enquête, amitié. Dès 9 ans. Qui donc envoie des lettres d'amour à l'une des Kinra Girls ? Kumiko se découvre des talents de détective et mène l'enquête. Mais, pendant ce temps-là, un drame se prépare au fond de la forêt... Les Kinra Girls sont 5 jeunes filles talentueuses venues des quatre coins du monde. Loin de chez elles, elles découvrent leurs différences culturelles, s'inventent un code secret, deviennent amies pour la vie... Et surtout, elles vivent des aventures passionnantes ! Contient un code secret à partager avec des copines !