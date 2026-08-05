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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

The last Sunrise

Anna Todd

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Redécouvrez la plume addictive d'Anna Todd dans ce poche inédit, et laissez-vous emporter sous le soleil de Majorque. Anna Todd, auteure de best-sellers du New York Times et " le plus grand phénomène littéraire de sa génération " (Cosmopolitan), revient avec une nouvelle romance émouvante et enthousiasmante sur une jeune femme couvée dont la vie se transforme au cours d'un été à Majorque grâce à un mystérieux habitant. Entre des problèmes de santé chroniques et une mère surprotectrice, Oriah Pera, vingt-deux ans, a l'impression d'être coincée en attendant que sa vie commence. Mais lorsque le travail de sa mère les emmène à Majorque, Ry sait que cet été pourrait être le début de son passage à l'âge adulte. Pour son premier petit acte de rébellion, elle se rend seule à la plage et rencontre un Espagnol au charme dévastateur. Julian fait sentir à Ry qu'elle est encore plus naïve et inexpérimentée qu'elle croyait l'être, mais elle ne peut étouffer son attirance grandissante. Au fil de l'été, Julian fait sortir Ry de sa coquille et l'entraîne dans les aventures dont elle a toujours rêvé. Mais alors que son retour en Amérique se profile, Ry doit décider si elle est assez courageuse pour enfin suivre son coeur et vivre pour elle-même.

Par Anna Todd
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Anna Todd

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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The last Sunrise

Anna Todd

Paru le 05/08/2026

480 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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