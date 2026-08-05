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#Manga

From five to nine Tome 9

Miki Aihara

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Junko reçoit une proposition de poste qui la fait rêver, mais elle doit d'abord en discuter avec Hoshikawa, qui ne cache pas son souhait de la voir abandonner sa carrière. La situation se complique encore lorsque ce dernier disparaît, laissant derrière lui une étrange lettre, tandis que Mishima revient de New York. De son côté, la soeur de Junko, Nene, commence à réaliser qu'elle a des sentiments pour Yuki, qui n'est pas encore remis de son chagrin d'amour. Quant à Momoe et Arthur, ils avancent sur les chemins sinueux de leur nouvelle relation, mais la communication n'est pas toujours aisée entre le Lord sexy et la jeune femme inexpérimentée. Miki Aihara est un nom bien connu de tous les amateurs de romance et de tranche de vie. Elle a débuté sa carrière en 1991, et nous a offert de nombreuses oeuvres dont les sympathiques Hot Gimmick et Honey Hunt, elles aussi dans le catalogue de Panini Manga. Aujourd'hui, c'est avec un grand enthousiasme que nous remettons cette artiste sur le devant de la scène avec l'un de ses titres phares : From 5 to 9. L'histoire est amusante, rythmée par le contraste entre les deux personnages principaux. D'un côté, une demoiselle à l'aise dans sa génération, qui rêve de vivre comme dans les séries américaines, de l'autre un moine particulièrement ancré dans les traditions. Un choc qui nous fait souvent rire mais qui montre aussi la difficulté des relations amoureuses au Japon. Suite à son succès, le manga a aussi eu droit à une adaptation en drama en 2015, et plus récemment à un spin-off qui est toujours en cours de publication.

Par Miki Aihara
Chez Panini comics

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Auteur

Miki Aihara

Editeur

Panini comics

Genre

Josei/femme

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From five to nine Tome 9

Miki Aihara

Paru le 05/08/2026

192 pages

Panini comics

8,29 €

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Scannez le code barre 9791039147774
9791039147774
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