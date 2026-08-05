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#Comics

La nouvelle reine

Al Ewing, Charles Soule, Tom DeFalco

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Mary Jane Watson est enfin à l'aise avec le nouveau symbiote Venom. Elle découvre même de nouvelles façons de mettre ses pouvoirs au service du bien ! Mais Knull, le créateur de tous les symbiotes, est de retour. Mary Jane et son Venom seront-ils de taille à lui tenir tête ? Et ce n'est que le début... Suite directe de la série ALL-NEW VENOM, ce nouveau volume consacré au plus célèbre symbiote de l'univers Marvel réserve bien des surprises, tout en célébrant un anniversaire (avec le numéro 250 ! ). Il pose également les bases du crossover Death Spiral, à paraître dès le mois prochain.

Par Al Ewing, Charles Soule, Tom DeFalco
Chez Panini comics

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Auteur

Al Ewing, Charles Soule, Tom DeFalco

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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La nouvelle reine

Al Ewing, Charles Soule, Tom DeFalco

Paru le 05/08/2026

120 pages

Panini comics

20,99 €

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Scannez le code barre 9791039147538
9791039147538
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