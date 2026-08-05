La nouvelle reine

Mary Jane Watson est enfin à l'aise avec le nouveau symbiote Venom. Elle découvre même de nouvelles façons de mettre ses pouvoirs au service du bien ! Mais Knull, le créateur de tous les symbiotes, est de retour. Mary Jane et son Venom seront-ils de taille à lui tenir tête ? Et ce n'est que le début... Suite directe de la série ALL-NEW VENOM, ce nouveau volume consacré au plus célèbre symbiote de l'univers Marvel réserve bien des surprises, tout en célébrant un anniversaire (avec le numéro 250 ! ). Il pose également les bases du crossover Death Spiral, à paraître dès le mois prochain.