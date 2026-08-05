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#Comics

Question de vie ou de mort

Marc Guggenheim

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L'aventure commune de Spider-Man et Wolverine se poursuit ! Les deux héros ont découvert un terrible secret et le plan de Dreadshadow a entraîné des conséquences dramatiques. Mais voilà qu'un nouveau vilain fait son apparition. Mais pourquoi a-t-il l'apparence du Tisseur et du mutant griffu ? Découvrez Arachnix ! Deuxième et dernier volume de cette saga réunissant les deux personnages les plus populaires de l'univers Marvel ! On retrouve aux commandes Marc Guggenheim au scénario (déjà à la tête de la série Wolverine), Gerardo Sandoval au dessin (qui a illustré Non-Stop Spider-Man), et Kaare Andrews (auteur du chef-d'oeuvre Spider-Man : L'Empire et de sa suite).

Par Marc Guggenheim
Chez Panini comics

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Auteur

Marc Guggenheim

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Question de vie ou de mort

Marc Guggenheim

Paru le 05/08/2026

112 pages

Panini comics

18,00 €

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Scannez le code barre 9791039147521
9791039147521
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