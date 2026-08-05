Question de vie ou de mort

L'aventure commune de Spider-Man et Wolverine se poursuit ! Les deux héros ont découvert un terrible secret et le plan de Dreadshadow a entraîné des conséquences dramatiques. Mais voilà qu'un nouveau vilain fait son apparition. Mais pourquoi a-t-il l'apparence du Tisseur et du mutant griffu ? Découvrez Arachnix ! Deuxième et dernier volume de cette saga réunissant les deux personnages les plus populaires de l'univers Marvel ! On retrouve aux commandes Marc Guggenheim au scénario (déjà à la tête de la série Wolverine), Gerardo Sandoval au dessin (qui a illustré Non-Stop Spider-Man), et Kaare Andrews (auteur du chef-d'oeuvre Spider-Man : L'Empire et de sa suite).