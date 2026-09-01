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1978 Tome 1

Pascal Marmet

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Paris, janvier 1978. L'enquête la plus obscure de la décennie ne fera jamais la une. Un architecte tue un inconnu, froidement. Il ne sait pas pourquoi. Une archiviste poignarde un homme dans un ascenseur. Elle n'en a aucun souvenir. Un ascensoriste supplie qu'on l'abatte. Même arme. Mêmes deux coups secs. Même signature invisible. François Chanel, vingt-deux ans, inspecteur depuis vingt-quatre heures, comprend vite que son ennemi n'est ni un tueur ni un chef de réseau. C'est une voix. Un goût d'acier dans la bouche. Une présence qui entre dans les esprits, donne des ordres, puis disparaît. Nom de code : Crassus. A Paris en 1978, sans ordinateur ni fichier centralisé, avec une équipe de quatre recrues improbables et un hypnotiseur déguisé en cowboy, Chanel part chasser un fantôme. Ce qu'il va trouver est bien plus dangereux.

Par Pascal Marmet
Chez Encre rouge

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Auteur

Pascal Marmet

Editeur

Encre rouge

Genre

Romans policiers

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1978 Tome 1

Pascal Marmet

Paru le 01/09/2026

164 pages

Encre rouge

16,00 €

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