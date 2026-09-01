1978 Tome 1

Paris, janvier 1978. L'enquête la plus obscure de la décennie ne fera jamais la une. Un architecte tue un inconnu, froidement. Il ne sait pas pourquoi. Une archiviste poignarde un homme dans un ascenseur. Elle n'en a aucun souvenir. Un ascensoriste supplie qu'on l'abatte. Même arme. Mêmes deux coups secs. Même signature invisible. François Chanel, vingt-deux ans, inspecteur depuis vingt-quatre heures, comprend vite que son ennemi n'est ni un tueur ni un chef de réseau. C'est une voix. Un goût d'acier dans la bouche. Une présence qui entre dans les esprits, donne des ordres, puis disparaît. Nom de code : Crassus. A Paris en 1978, sans ordinateur ni fichier centralisé, avec une équipe de quatre recrues improbables et un hypnotiseur déguisé en cowboy, Chanel part chasser un fantôme. Ce qu'il va trouver est bien plus dangereux.