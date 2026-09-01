Zaphir et la cité du Condor

Zaphir, une jeune chenille passionnée par les récits d'exploration, rêve de retrouver la mystérieuse Cité du Condor, perdue au coeur de la jungle. Guidé par une ancienne carte, il entraîne trois amis dans une aventure qui dépasse vite le simple jeu. Tempêtes, rivière déchaînée et dangers imprévus mettent leur courage à l'épreuve. Après un périple semé d'obstacles, ils découvrent une cité oubliée et un coffre renfermant un message essentiel : la véritable richesse réside dans le courage de chercher et d'avancer malgré la peur. Transformé par cette expérience, Zaphir comprend que les aventures ne sont pas seulement des rêves, mais des chemins qui font grandir.