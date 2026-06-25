Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La haute couture et les industries de la mode parisienne

David Zajtmann

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage propose au lecteur une réflexion sur une activité très réputée : la haute couture parisienne. Il montre comment cette activité s'est professionnalisée et institutionnalisée à travers plus d'un siècle d'existence. Il explique comment la haute couture parisienne a su se distinguer des industries de la mode situées hors de France. Ce livre s'intéresse aussi à des secteurs en lien avec la haute couture et, en particulier, au prêt-à-porter des couturiers et à la création de mode. Il consacre une large place à l'organisation professionnelle de ce secteur en y retraçant les évolutions des chambres syndicales et des fédérations qui ont vocation à rassembler les acteurs de cette profession. Enfin, il étudie quels sont les liens entre la haute couture parisienne et les villes, à l'aide de travaux académiques, mais aussi à travers des études de cas et des témoignages. Cet ouvrage repose sur l'étude d'archives professionnelles inédites et sur des entretiens effectués ces quinze dernières années avec de nombreux dirigeants actuels et passés d'entreprises de haute couture, de création de mode et de luxe. Ce livre est destiné à un public de chercheurs, d'enseignants, d'étudiants et de professionnels, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent aux industries de la haute couture et de la mode.

Par David Zajtmann
Chez EMS éditions

|

Auteur

David Zajtmann

Editeur

EMS éditions

Genre

Marketing

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La haute couture et les industries de la mode parisienne par David Zajtmann

Commenter ce livre

 

La haute couture et les industries de la mode parisienne

David Zajtmann

Paru le 25/06/2026

EMS éditions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386303838
9782386303838
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.