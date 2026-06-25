La haute couture et les industries de la mode parisienne

Cet ouvrage propose au lecteur une réflexion sur une activité très réputée : la haute couture parisienne. Il montre comment cette activité s'est professionnalisée et institutionnalisée à travers plus d'un siècle d'existence. Il explique comment la haute couture parisienne a su se distinguer des industries de la mode situées hors de France. Ce livre s'intéresse aussi à des secteurs en lien avec la haute couture et, en particulier, au prêt-à-porter des couturiers et à la création de mode. Il consacre une large place à l'organisation professionnelle de ce secteur en y retraçant les évolutions des chambres syndicales et des fédérations qui ont vocation à rassembler les acteurs de cette profession. Enfin, il étudie quels sont les liens entre la haute couture parisienne et les villes, à l'aide de travaux académiques, mais aussi à travers des études de cas et des témoignages. Cet ouvrage repose sur l'étude d'archives professionnelles inédites et sur des entretiens effectués ces quinze dernières années avec de nombreux dirigeants actuels et passés d'entreprises de haute couture, de création de mode et de luxe. Ce livre est destiné à un public de chercheurs, d'enseignants, d'étudiants et de professionnels, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent aux industries de la haute couture et de la mode.