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#Essais

Leçons de Droit des marchés publics

Yannise Benrahou, Fleur Jourdan, Yanisse Benrahou

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L'objectif de la collection " Leçons de droit " est de rendre accessibles des matières juridiques complexes, en proposant des ouvrages pédagogiques et structurés, adaptés aussi bien à l'apprentissage initial qu'à la révision ou à la mise à jour des connaissances professionnelles. Ce manuel de Droit des marchés publics s'adresse aux étudiants en Licence (L3) et Master de Droit (droit public, droit administratif ou droit des marchés publics) et praticiens (agents publics, juristes, avocats, acheteurs publics, membres de collectivités territoriales).

Par Yannise Benrahou, Fleur Jourdan, Yanisse Benrahou
Chez Ellipses

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Auteur

Yannise Benrahou, Fleur Jourdan, Yanisse Benrahou

Editeur

Ellipses

Genre

Finances publiques

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Leçons de Droit des marchés publics

Yannise Benrahou, Fleur Jourdan, Yanisse Benrahou

Paru le 01/09/2026

250 pages

Ellipses

28,00 €

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