Leçons de Droit des marchés publics

L'objectif de la collection " Leçons de droit " est de rendre accessibles des matières juridiques complexes, en proposant des ouvrages pédagogiques et structurés, adaptés aussi bien à l'apprentissage initial qu'à la révision ou à la mise à jour des connaissances professionnelles. Ce manuel de Droit des marchés publics s'adresse aux étudiants en Licence (L3) et Master de Droit (droit public, droit administratif ou droit des marchés publics) et praticiens (agents publics, juristes, avocats, acheteurs publics, membres de collectivités territoriales).