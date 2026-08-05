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#Imaginaire

Biguden folklor

Stan Silas

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Une nuit, en Bretagne sud... Le Wig-a-wag glaçant du charriot de triste augure rompt le silence... Quand le temps est venu, la mort ne connaît ni détour, ni retard... Lankou fauche toujours à l'heure ! Heu... Enfin, presque toujours, ça dépend si le cheval qui tire la carriole veut bien faire ce qu'on lui dit... Car cette fois, il semblerait que l'affaire s'annonce plus compliquée que simplement aller ramasser une âmer perdue... Un autre spectre s'est invité, et c'est pas une bonne nouvelle !

Par Stan Silas
Chez EP média

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Auteur

Stan Silas

Editeur

EP média

Genre

Aventure

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Biguden folklor

Stan Silas

Paru le 19/08/2026

64 pages

EP média

12,90 €

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Scannez le code barre 9782889327126
9782889327126
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