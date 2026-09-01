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Le viager

Igal Natan, Guidec raymond Le

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De la théorie à la pratique... tel est l'objectif constant de la formation professionnelle notariale, par la voie universitaire (DSN) ou par la voie professionnelle (CFPN). La collection "Droit notarial" a pour but spécifique de répondre à cet objectif. Elle propose des ouvrages thématiques qui recouvrent l'ensemble des programmes de la formation : droit civil, droit commercial, droit immobilier, droit rural, droit fiscal... Rédigé par des enseignants de la formation professionnelle, universitaires et notaires, chaque ouvrage présente pour une matière l'application du droit que réalise le notaire. Cette collection est conçue aussi bien pour la formation que pour la pratique professionnelle. L'allongement de vie, remarquable à notre époque, et qui ira encore croissant, donne un intérêt nouveau au "VIAGER" , disposition de son patrimoine pour se procurer des revenus nécessaires pour couvrir ses besoins de vie. Ainsi le "VIAGER" devient un outil moderne de gestion de son patrimoine. L'ouvrage a l'ambition de le démontrer, développant particulièrement la principale opération du genre LA VENTE IMMOBILIERE EN VIAGER. Il est le résultat d'une collaboration entre des auteurs universitaires et praticiens, l'étude étant conçue en théorie et en pratique, aspects civils et aspects fiscaux. Il s'inscrit naturellement dans la collection "Droit notarial" destinée aux notaires, aux conseillers en gestion de patrimoine, aux juristes professionnels et aux étudiants en formation professionnelle.

Par Igal Natan, Guidec raymond Le
Chez Ellipses

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Auteur

Igal Natan, Guidec raymond Le

Editeur

Ellipses

Genre

Notariat

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Le viager

Igal Natan, Guidec raymond Le

Paru le 22/09/2026

360 pages

Ellipses

59,00 €

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