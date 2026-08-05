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#Roman jeunesse

Sur la route

Pierre Bottero

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Maître Duom et Edwin sont convaincus que le don prodigieux d'Ewilan représente un nouvel espoir dans la guerre contre les Ts'liches. Ils décident de mener les deux amis à Al-Jeit, la capitale, afin d'y rencontrer l'Empereur. Edwin met à profit ses relations dans l'armée pour obtenir une escorte : les gardes Hans et Maniel. Les deux adolescents visitent le marché pour s'équiper et y retrouvent Bjorn. La troupe se met en route. Mais des brigands leur tendent une embuscade en forêt...

Par Pierre Bottero
Chez Rageot

|

Auteur

Pierre Bottero

Editeur

Rageot

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Sur la route

Pierre Bottero

Paru le 05/08/2026

128 pages

Rageot

7,90 €

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Scannez le code barre 9782700288803
9782700288803
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