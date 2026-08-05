Sur la route

Maître Duom et Edwin sont convaincus que le don prodigieux d'Ewilan représente un nouvel espoir dans la guerre contre les Ts'liches. Ils décident de mener les deux amis à Al-Jeit, la capitale, afin d'y rencontrer l'Empereur. Edwin met à profit ses relations dans l'armée pour obtenir une escorte : les gardes Hans et Maniel. Les deux adolescents visitent le marché pour s'équiper et y retrouvent Bjorn. La troupe se met en route. Mais des brigands leur tendent une embuscade en forêt...