L'essentiel des institutions de l'Union européenne

En 2026, l'Union européenne traverse une phase de consolidation majeure. Entre l'élargissement effectif de l'espace Schengen et l'installation de nouveaux exécutifs nationaux, cet ouvrage offre une analyse à jour. Les 3 points forts de l'édition 2026 - L'ouvrage intègre les bouleversements récents qui redéfinissent l'Union avec notamment l'intégration pleine et entière de la Roumanie et de la Bulgarie (effective depuis le 1er janvier 2025). - L'ouvrage se concentre sur la pratique juridique actuelle en décryptant les actes juridiques (règlements, directives) et les principes de primauté et d'effet direct, mis en lumière par les arrêts de la CJUE les plus récents (2025-2026). - Le droit européen est souvent perçu comme technique et complexe, cet ouvrage brise cette barrière grâce à des tableaux récapitulatifs sur le triangle institutionnel (Commission, Parlement, Conseil), des schémas clairs sur le processus de codécision législative et des exemples concrets tirés de l'actualité économique et environnementale européenne de 2026. Un ouvrage clair, structuré et indispensable spécialement conçu pour les étudiants de L2 et L3 en droit mais aussi pour les candidats aux concours administratifs. Une synthèse rapide sur les compétences partagées et exclusives de l'UE en 2026.