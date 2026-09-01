Exercices corrigés de fiscalité des particuliers et des entreprises

Cet ouvrage de 35 exercices corrigés permet à l'étudiant d'appliquer les principes et les mécanismes fondamentaux appris dans son cours puis de vérifier leur bonne application. Ces exercices couvrent les différents types d'exercices proposés en TD ou le jour de l'examen, traitent les thèmes du programme ; les corrigés constituent d'excellents exemples pour s'entraîner à répondre aux sujets de la manière attendue par les jurys. Tous les sujets et leurs corrigés sont construits à l'aide des règles fiscales françaises à jour pour l'année universitaire 2026-2027. Points forts - Cet ouvrage complète le livre de cours rédigé par le même auteur dans la même collection - L'ouvrage pour être prêt le jour J ! - De nombreux sujets présentés avec leurs corrigés détaillés - Des conseils méthodologiques pour traiter avec pertinence les divers types de sujets susceptibles de "tomber" aux examens - A jour des règles fiscales 2026 pour les particuliers et les entreprises