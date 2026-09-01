Une famille à construire / Le choix du Dr Mills / Médecins à Morrow Island

Une famille à construire, Jennifer Taylor La vie de Mia est bouleversée lorsque la clinique où elle a accouché cinq ans plus tôt lui apprend que son enfant, Harry, n'est en réalité pas le sien. Alors qu'elle peine à assimiler la nouvelle, elle doit faire face à une autre révélation : son fils biologique, Noah, a grandi auprès du Dr Leo Forester, son collègue à l'hôpital... Le choix du Dr Mills, Cathy Williams Quand James Kellern l'oblige à abandonner son poste trépidant de médecin londonien pour reprendre temporairement le cabinet de campagne de son père malade, Ellie est folle de rage. Une fois sur place, néanmoins, elle découvre une vie douce, au contact de ses patients, et surtout de James, qui, loin d'être l'homme odieux qu'elle avait imaginé, la trouble au plus haut point... Médecins à Morrow Island, Louisa Heaton Tout juste arrivée sur Morrow Island où elle doit remplacer le Dr Owen Ledger, Lucy tombe sous le charme de son confrère. Quelle chance de pouvoir travailler à son côté quelques semaines ! Pourtant, Lucy hésite à construire avec Owen une relation durable. En effet, celui-ci lui a confié vouloir une famille qu'elle ne pourra jamais lui offrir... Romans réédités