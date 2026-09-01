L'envol d'une mariée - Une ombre sur Stonecreek - Réunis pour le meilleur Prix choc Passions - 30% Intégrale de la série " Le poids des promesses " Jamais ils n'auraient dû se rencontrer... et encore moins s'aimer. L'envol d'une mariée Maggie vient de tout gâcher. Elle n'avait qu'un "oui" à prononcer, pour favoriser les intérêts de sa famille, avide de conserver leur emprise sur la petite ville de Stonecreek où elle exerce comme maire. Au dernier moment, elle a pris la fuite au pied de l'autel où Trevor Stone devait la prendre pour épouse. Et c'est bien malgré elle que le frère de Trevor, Griffin, lui a porté secours... Une ombre sur Stonecreek Comme si recevoir le blâme des habitants de Stonecreek ne suffisait pas, il aura aussi fallu que Griffin, le seul homme à qui Maggie a offert son coeur, se tourne vers une autre femme, après que l'incendie, dont il la tient pour responsable, a ravagé sa salle de dégustation. Comment pourrait-elle dans ces conditions maintenir sa candidature pour renouveler son mandat de maire, si tout son entourage lui a déjà retiré sa confiance ? Réunis pour le meilleur Pour le bien de Stonecreek, Maggie doit remporter ce contrat avec Livesoft, société californienne spécialisée en nouvelles technologies dont le séduisant P-DG se montre très entreprenant. Pourtant, plus elle essaie d'oublier Griffin et plus ses derniers messages viennent la hanter. Pourrait-elle lui pardonner son erreur et l'aider à élever la petite orpheline qu'il a recueillie, comme il le lui demande ? Romans réédités