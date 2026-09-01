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#Roman francophone

Un patron insupportable / Pour le bonheur de Cody

Christine Rimmer, Amant betsy St.

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Un patron insupportable, Christine Rimmer Jed Walsh lui fait vivre un enfer ! Certes, Elise l'admet, le célèbre romancier l'a aidée en l'embauchant comme secrétaire alors qu'elle rencontrait des difficultés financières. Mais depuis qu'elle a emménagé chez lui, Jed la sollicite à toute heure et se montre désagréable. Dès qu'elle aura économisé de quoi créer son entreprise, elle s'en ira ! Mieux, elle oubliera cet homme qui l'exaspère... autant qu'il l'attire. Pour le bonheur de Cody, Betsy St. Amand Alors qu'elle vient de déposer Cody, son fils de treize ans, dans un centre éducatif pour adolescents difficiles, Emma tombe nez à nez avec Max Ringgold. Désemparée, elle entend celui qui fut son grand amour de jeunesse lui révéler qu'il est désormais le directeur de l'établissement ! Emma tente de masquer sa panique : elle doit retourner chercher Cody et fuir avec lui, avant que Max ne découvre qu'il est son fils... Romans réédités

Par Christine Rimmer, Amant betsy St.
Chez Harlequin

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Auteur

Christine Rimmer, Amant betsy St.

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un patron insupportable / Pour le bonheur de Cody

Christine Rimmer, Amant betsy St.

Paru le 01/09/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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