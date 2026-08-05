Un cahier d'entraînement + un carnet de révision + des ressources audio et vidéo. Tous les outils pour maîtriser le nouveau programme d'Anglais 5e et progresser facilement ! Le cahier : pour s'entraîner à l'oral et à l'écrit - Pour chacune des 36 entrées du cahier : - une mini-BD pour aborder avec humour la notion clé - un mémo visuel, sous forme de questions-réponses - des exercices de difficulté progressive avec des ressources audio ou vidéo - Au fil du cahier, des bilans, avec des quiz et des jeux, pour faire le point - Au centre du cahier, les corrigés détachables de tous les exercices, avec des explications. Le carnet : des fiches de révision à emporter partout Dans un carnet détachable, 23 fiches synthétiques de grammaire et de vocabulaire. Avec un double objectif : - permettre à votre enfant de réviser efficacement - vous aider à l'accompagner dans son travail Et en ligne : des défis à relever ! Sur chaque grand thème du programme, votre enfant peut également accéder à des quiz battle. Idéal pour défier les autres utilisateurs du cahier tout en s'entraînant !