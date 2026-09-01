Une cible à protéger - Les ombres de l'aube - Des soupçons à haut risque Prix choc Black Rose -30% Une cible à protéger, Delores Fossen Alexa bénéficie d'un programme de protection des témoins, en attendant son audition au procès d'un dangereux criminel. Quand sa couverture vole en éclats, elle soupçonne des fuites au sein de la police. Terrifiée, elle contacte Levi Crockett, le seul policier en qui elle ait confiance. Levi, qui fait battre son coeur plus vite et qui la croit responsable de la mort de sa soeur... Les ombres de l'aube, Amanda Stevens " Sophie a disparu ! " Tandis qu'il longe à grande vitesse la rive du lac Echo, Tom se répète en boucle le coup de fil de Rae. Comme dans un cauchemar, des images d'autrefois lui reviennent : la lune était rousse, comme cette nuit. Et trois adolescentes de la région avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. Comme Sophie, la nièce de Rae, son amie d'enfance... Des soupçons à haut risque, Debra Webb Qui est réellement Smith Flynn ? C'est la question que se pose Sadie, en pleine mission d'infiltration dans un groupe d'inquiétants extrémistes. En effet, Smith ne ressemble en rien aux hommes du camp, et elle peine à maîtriser le trouble qu'il lui inspire. Une attirance dangereuse, car elle comprend bientôt que Smith lui-même nourrit de sérieux soupçons la concernant... Romans réédités