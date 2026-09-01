La promesse d'un garde du corps / Les faux mariés

La promesse d'un garde du corps, Jennifer Morey " Je vais vous protéger "... Désemparé, Callum songe à la promesse qu'il a faite à Hazel Hart. Ainsi, troublé par la jeune femme, ému par la fragilité d'Evie, sa petite fille, il a dérogé à la règle qu'il s'était imposée depuis le drame qui a brisé sa vie. Mais comment refuser d'être leur garde du corps alors qu'Evie vient d'être témoin d'un meurtre et qu'Hazel et elle sont désormais en grand danger ? Les faux mariés, Elle James Benjamin dévisage la jolie blonde qui, un sourire troublant aux lèvres, lui tend la main. Se peut-il réellement qu'elle soit sa prochaine coéquipière ? Pourtant, se ressaisissant, il la salue à son tour et, professionnel, évoque l'opération d'infiltration qu'ils vont mener ensemble. Une mission pour laquelle ils vont devoir jouer au couple parfait et que leur attirance mutuelle risque de compromettre dangereusement... Romans réédités