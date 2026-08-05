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#Roman jeunesse

L'ombre d'une chance

Sega

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Arrivés à Ghost Hill avec tous les fragments du Prisme du Paradoxe, Sonic et Nine n'ont plus qu'à les réunir pour rétablir la réalité. Mais le Conseil du Chaos fait tout pour les en empêcher ! Avec l'aide de Shadow, Sonic affronte ses ennemis pour permettre à Nine de terminer l'assemblage du Prisme. Vont-ils réussir à temps ? La série Sonic Prime adaptée en romans ! - Pour tous les fans du hérisson bleu ! - Une série pleine d'action et d'aventures - Richement illustré par des images de la série animéeDès 6 ans.

Par Sega
Chez Hachette

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Auteur

Sega

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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L'ombre d'une chance

Sega

Paru le 05/08/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017392088
9782017392088
© Notice établie par ORB
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