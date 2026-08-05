L'ombre d'une chance

Arrivés à Ghost Hill avec tous les fragments du Prisme du Paradoxe, Sonic et Nine n'ont plus qu'à les réunir pour rétablir la réalité. Mais le Conseil du Chaos fait tout pour les en empêcher ! Avec l'aide de Shadow, Sonic affronte ses ennemis pour permettre à Nine de terminer l'assemblage du Prisme. Vont-ils réussir à temps ? La série Sonic Prime adaptée en romans ! - Pour tous les fans du hérisson bleu ! - Une série pleine d'action et d'aventures - Richement illustré par des images de la série animéeDès 6 ans.