Chasse mortelle / La rançon du mensonge

Chasse mortelle, Caridad Pineiro Série " Enquêtes en Floride " - Tome 3/4 Ils risquent leur vie... et leur coeur Jose Gonzalez, brillant agent immobilier, trouve l'endroit parfait pour que son cousin puisse ouvrir un centre de formation cynophile. Sous le charme de la séduisante Sara Hernandez, qui doit gérer l'établissement, Jose s'attarde sur la propriété... Mais celle-ci s'avère être le terrain de jeu d'un tueur, et le tombeau de ses victimes. Et, lorsque Sara est prise pour cible, Jose plonge dans une enquête à haut risque. La rançon du mensonge, Lisa Childs Josh Stafford, après avoir purgé une peine de cinq ans pour un crime qu'il n'a pas commis, est désormais agent de sécurité. Sa mission : protéger la bijouterie familiale de Natalie, celle qui ne lui a jamais rendu visite en prison, après qu'il lui a brisé le coeur. Natalie, dont le fils de quatre ans est kidnappé pour être échangé contre des diamants. Mais les pierres précieuses ont disparu et tout semble accuser Josh...