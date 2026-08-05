A la recherche de Star Command

Résumé Des figurines Buzz Edition High-Tech se réveillent sur une île mystérieuse... Elles découvrent vite leur mission : rejoindre Star Command ! Rien ne pourrait arrêter les Buzz. Mais ils ne se doutent pas que leur chemin sera rempli d'obstacles... et de surprises ! Prolongez la magie des films Toy Story ! - Des histoires inédites, mettant en scène les personnages et lieux emblématiques de la franchise ! - Une maquette agrémentée d'illustrations originales - Un texte court et facile à lire Dès 6 ans.