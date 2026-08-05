Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Winx Club

Alicia Dombrofsky, Dombrofsky Alicia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pars vivre des aventures magiques en compagnie des Winx ! Retrouve Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna et Aisha dans leurs aventures féeriques. Qu'elles soient en train de s'amuser, d'apprendre à utiliser leurs pouvoirs, de combattre les Trix ou encore de développer des sentiments pour les Spécialistes, suis les Winx et découvre les moments forts qui rythment leur quotidien ! Que ce soit aux feutres ou aux crayons de couleur, suis les codes couleurs pour donner vie à ces 50 illustrations inédites. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - CONFORTABLEMENT - profite d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 100 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans des Winx de tout âges

Par Alicia Dombrofsky, Dombrofsky Alicia
Chez Hachette

|

Auteur

Alicia Dombrofsky, Dombrofsky Alicia

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Winx Club par Alicia Dombrofsky, Dombrofsky Alicia

Commenter ce livre

 

Winx Club

Alicia Dombrofsky, Dombrofsky Alicia

Paru le 05/08/2026

112 pages

Hachette

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017386599
9782017386599
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend Prix littéraire Le Monde 2026 : les dix romans en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.