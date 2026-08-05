Pars vivre des aventures magiques en compagnie des Winx ! Retrouve Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna et Aisha dans leurs aventures féeriques. Qu'elles soient en train de s'amuser, d'apprendre à utiliser leurs pouvoirs, de combattre les Trix ou encore de développer des sentiments pour les Spécialistes, suis les Winx et découvre les moments forts qui rythment leur quotidien ! Que ce soit aux feutres ou aux crayons de couleur, suis les codes couleurs pour donner vie à ces 50 illustrations inédites. 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau ou feutres acryliques 2 - COLORIE LES NUMEROS - selon le code couleur pour révéler une magnifique illustration ! 3 - CONFORTABLEMENT - profite d'un moment de détente avec les livres de coloriage Hachette Heroes ! 100 PAGES DE COLORIAGE MYSTERE - pour des heures de divertissement GRAND FORMAT - le format 300 mm x 215 mm pour donner vie aux personnages PAPIER PREMIUM - pour éviter tout débordement UN CADEAU PARFAIT - pour les fans des Winx de tout âges