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Droit des personnes et de la famille

Jean-René Binet

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Destiné avant tout aux étudiants de licence en droit, ce Cours présente le droit des personnes et de la famille et couvre l'ensemble des questions relevant du livre premier du Code civil. La première partie est consacrée aux personnes : - les personnes physiques : état civil, personnalité juridique, identité de la personne - les personnes morales : début et fin de la personnalité, personnes morales de droit public ou privé, groupements de personnes - la protection des personnes : droits de la personnalité, corps humain, respect de la vie privée, droit à l'image, protection des personnes vulnérables, mineur et majeur La deuxième partie traite de la famille : - le couple : mariage, divorce, séparation de corps, concubinage, pacs - l'enfant : filiation, PMA, adoption, autorité parentale, obligation alimentaire Points fortsInclus des travaux dirigés avec des exercices corrigés pour mieux appréhender la matière - A jour des jurisprudences et textes récents, notamment le décret du 15 janvier 2025 relatif à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate

Par Jean-René Binet
Chez LGDJ

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Auteur

Jean-René Binet

Editeur

LGDJ

Genre

Droit civil

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Droit des personnes et de la famille

Jean-René Binet

Paru le 01/09/2026

620 pages

LGDJ

39,00 €

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