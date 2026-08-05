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#Roman jeunesse

Le farceur

Disney

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Résumé Un y kai fait des farces aux habitants de l'île durant la nuit. Pour lui, les farces rendent les gens heureux. Cela donne une idée à Stitch. S'il fait la même chose, son compteur de bonnes actions augmentera peut-être ! Les aventures de Stitch pour les lecteurs débutants ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée Stitch ! - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Première bibliothèque rose

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Le farceur

Disney

Paru le 05/08/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384397
9782017384397
© Notice établie par ORB
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