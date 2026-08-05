Le farceur

Résumé Un y kai fait des farces aux habitants de l'île durant la nuit. Pour lui, les farces rendent les gens heureux. Cela donne une idée à Stitch. S'il fait la même chose, son compteur de bonnes actions augmentera peut-être ! Les aventures de Stitch pour les lecteurs débutants ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée Stitch ! - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.