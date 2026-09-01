Ouistitiiiiiiii !

Aujourd'hui, c'est le jour de la photo de classe pour Hippo, Girafon, Lionceau, Eléphanteau, Puce, Bébéquet et Ouistiti. Les animaux se sont faits tout beaux et sont prêts à prendre la pose. Mais lorsque le photographe leur demande de dire " Oustitiiiiiiii ! " pour sourire sur la photo, l'expression n'est pas du goût de tous les animaux, elle crée même une incroyable zizanie, chacun trouvant que l'on devrait dire son nom plutôt que celui du petit ouistiti de rien du tout. Mais qui aura le dernier mot...