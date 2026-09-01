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Ouistitiiiiiiii !

Marianne Barcilon, Shakti Staal

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Aujourd'hui, c'est le jour de la photo de classe pour Hippo, Girafon, Lionceau, Eléphanteau, Puce, Bébéquet et Ouistiti. Les animaux se sont faits tout beaux et sont prêts à prendre la pose. Mais lorsque le photographe leur demande de dire " Oustitiiiiiiii ! " pour sourire sur la photo, l'expression n'est pas du goût de tous les animaux, elle crée même une incroyable zizanie, chacun trouvant que l'on devrait dire son nom plutôt que celui du petit ouistiti de rien du tout. Mais qui aura le dernier mot...

Par Marianne Barcilon, Shakti Staal
Chez Lito

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Auteur

Marianne Barcilon, Shakti Staal

Editeur

Lito

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Ouistitiiiiiiii !

Marianne Barcilon, Shakti Staal

Paru le 01/09/2026

32 pages

Lito

13,90 €

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Scannez le code barre 9782244430232
9782244430232
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