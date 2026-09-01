Les amis, c'est pour la vie !

Fanette, la petite sorcière, se sent bien seule. Alors, avec un soupçon de magie... SPOUF ! Voilà qu'un lapin, un canard, un loup et un renard apparaissent. Pourtant, le soir venu, Fanette ne peut pas loger tous ses amis. Dans la maison là-bas, il y aura sûrement de la place ! Mais en pleine nuit, Fanette se réveille en sursaut. Elle pense à la boîte aux lettres devant la maison : " Monsieur Logre ". Chez qui a-t-elle bien pu envoyer ses amis...