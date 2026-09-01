Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Les amis, c'est pour la vie !

Xxx, Céline Claire, Lucile Ahrweiller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fanette, la petite sorcière, se sent bien seule. Alors, avec un soupçon de magie... SPOUF ! Voilà qu'un lapin, un canard, un loup et un renard apparaissent. Pourtant, le soir venu, Fanette ne peut pas loger tous ses amis. Dans la maison là-bas, il y aura sûrement de la place ! Mais en pleine nuit, Fanette se réveille en sursaut. Elle pense à la boîte aux lettres devant la maison : " Monsieur Logre ". Chez qui a-t-elle bien pu envoyer ses amis...

Par Xxx, Céline Claire, Lucile Ahrweiller
Chez Lito

|

Auteur

Xxx, Céline Claire, Lucile Ahrweiller

Editeur

Lito

Genre

Autres collections

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les amis, c'est pour la vie ! par Xxx, Céline Claire, Lucile Ahrweiller

Commenter ce livre

 

Les amis, c'est pour la vie !

Xxx, Céline Claire, Lucile Ahrweiller

Paru le 01/09/2026

24 pages

Lito

4,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782244408910
9782244408910
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.