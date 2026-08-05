Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection " Mon histoire du soir " ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire du film de Zootopie. Dès 2 ans. L'histoire : Lorsque la ville de Zootopie fait faceà de mystérieux cas de disparition, Judy Hopps, une lapine policière, se saisit de l'affaire. Pour démasquer les coupables, elle va devoir faire équipe avec Nick Wilde, un renard arnaqueur professionnel.