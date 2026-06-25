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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

La faute solitaire

Pierre Madaule

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Dans ce récit fictif, Pierre Madaule nous plonge dans l'univers de la Grande Bibliothèque, le nouveau royaume de la littérature et des livres, où ces derniers sont incarnés par des femmes. Mais un incident fâcheux se produit avec l'incarnation du récit de L'Arrêt de mort de Maurice Blanchot. Que va-t-il se passer ? Comment le Conseil des Sages va-t-il statuer pour cette faute impardonnable ? Les fondations de la Grande Bibliothèque vont-elles en être ébranlées ? La faute solitaire s'intègre au cycle romanesque de La Grande Bibliothèque imaginé par Puységur, frère de Pierre Madaule, et qui se poursuit avec Mais voici la Sibylle. Cet écrit posthume est la version longue de Véronique et les Chastes, celle que Pierre Madaule et Maurice Blanchot voulaient voir un jour publier.

Par Pierre Madaule
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Pierre Madaule

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

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La faute solitaire

Pierre Madaule

Paru le 25/06/2026

210 pages

Editions L'Harmattan

22,00 €

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