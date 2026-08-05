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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Burning Red

Alfreda Enwy

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Anita est déterminée à repartir de zéro, loin de Los Angeles et de ses fantômes. C'est donc à Heaven Bay, cette île paradisiaque, qu'elle pose ses valises. Ce qu'elle n'avait pas prévu, en revanche, c'est de croiser aussi vite l'officier Kai Marston... l'homme avec qui elle a partagé une nuit torride lors d'une fête, l'été dernier. Kai, lui, n'a pas vraiment le luxe de penser à une histoire de coeur. Un agresseur rôde sur l'île et chaque piste semble lui échapper. Il suffit pourtant qu'Anita surgisse dans sa vie pour que se rallume le feu qu'elle avait déclenché des mois plus tôt. Dès que le destin la place sur son chemin, le rouge qu'elle porte devient un rappel troublant de ce qu'ils ont partagé. Chaque regard entre eux est une étincelle. Chaque rapprochement, une brûlure douce et addictive. Parce que certaines alchimies ne s'éteignent pas. Elles consument.

Par Alfreda Enwy
Chez Hachette

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Auteur

Alfreda Enwy

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Burning Red

Alfreda Enwy

Paru le 05/08/2026

400 pages

Hachette

18,00 €

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Scannez le code barre 9782017375630
9782017375630
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