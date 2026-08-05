Burning Red

Anita est déterminée à repartir de zéro, loin de Los Angeles et de ses fantômes. C'est donc à Heaven Bay, cette île paradisiaque, qu'elle pose ses valises. Ce qu'elle n'avait pas prévu, en revanche, c'est de croiser aussi vite l'officier Kai Marston... l'homme avec qui elle a partagé une nuit torride lors d'une fête, l'été dernier. Kai, lui, n'a pas vraiment le luxe de penser à une histoire de coeur. Un agresseur rôde sur l'île et chaque piste semble lui échapper. Il suffit pourtant qu'Anita surgisse dans sa vie pour que se rallume le feu qu'elle avait déclenché des mois plus tôt. Dès que le destin la place sur son chemin, le rouge qu'elle porte devient un rappel troublant de ce qu'ils ont partagé. Chaque regard entre eux est une étincelle. Chaque rapprochement, une brûlure douce et addictive. Parce que certaines alchimies ne s'éteignent pas. Elles consument.