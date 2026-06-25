Dre Diaka Sidibé, un parcours, un destin, une conviction

Dre Diaka SIDIBE est définitivement une femme de défi et cet ouvrage en est la preuve évidente, s'il en fallait une. Tout au long de son récit autobiographique, elle nous apprend que chaque épreuve, chaque joie et chaque détour ont contribué à façonner la personne qu'elle est aujourd'hui. Son histoire n'est ni parfaite ni achevée, mais elle est parfaitement sienne. Elle démontre, à travers ces pages, qu'elle a appris que tomber n'est pas une fin, mais souvent un commencement, et que les cicatrices portent en elles de précieuses leçons. Si ces pages racontent son passé, elles ouvrent surtout la porte de son avenir. Car au-delà des souvenirs, il reste encore tant à vivre, à découvrir et à construire. Et cette fois, elle avance avec la conscience que chaque pas, même incertain, a sa place sur le chemin. Son histoire continue... et lui appartient plus que jamais.