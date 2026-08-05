Jacques Lantier, mécanicien de locomotive, parcourt la France au rythme haletant des trains lancés dans la nuit. Mais, derrière la maîtrise des machines, se cache un homme tourmenté : une violence obscure, héritée de sa lignée, le pousse malgré lui vers le crime. Dans le monde des chemins de fer, Zola met en scène une société moderne fascinée par la vitesse et le progrès, mais traversée aussi par les pulsions destructrices, les passions et la fatalité. Comme pour Germinal, l'écrivain s'appuie sur une enquête minutieuse : dépôts, gares, postes d'aiguillage, rien ne lui échappe pour rendre la vie des cheminots dans toute sa vérité. Sur ce fond de réalisme technique et social se greffe une tragédie où les destins s'entrechoquent, emportés par la mécanique du désir et de la folie. Publié en 1890, La Bête humaine s'imposa comme l'un des romans les plus sombres et les plus puissants de Zola.